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Учёные выяснили истинную причину наступления Ледникового периода

13:59
  • суббота
  • 01 августа 2020

Метеоритная версия рассыпалась

Громкое открытие американских учёных. Согласно результатам их последнего исследования, наступление Ледникового периода 13 тысяч лет назад и вымирание мамонтов никак не связаны с падением метеорита. Найти доказательства помогли раскопки в Техасе.
Стало известно, когда наступит новый ледниковый период на Земле

Каких только версий ни выдвигали учёные о причинах наступления ледникового периода - от вполне научных до экзотических и откровенно нелепых: изменение яркости Солнца, корректировка орбиты Земли, даже глобальное потепление. Одна из самых популярных - падение метеорита или кометный дождь. Однако новое исследование опровергает эти гипотезы, сообщает "ТВ Центр". 

Археологи провели раскопки в одной из древних пещер Техаса. Анализ горных пород показал: резкому падению температур 13 тысяч лет назад предшествовала серия извержений вулканов. Вулканы Европы и Северной Америки извергались несколько лет, выбрасывая в атмосферу тонны пепла и частицы горных пород. В воздухе образовалась плотная взвесь. Она блокировала поступление солнечного света и не давала лучам прогреть поверхность. Температура на планете резко упала, Земля покрылась ледяным панцирем. Мамонты и другие крупные животные Северного полушария вымерли.

А после пришло глобальное потепление. Вместе с ним наступил важнейший этап в истории Земли - резкий расцвет многоклеточной жизни. Этот факт будоражит умы учёных, изучающих экзопланеты, которые теоретически могут быть обитаемы. Установить причины изменения климата на Земле - значит понять, на каких из далёких небесных тел возможно существование жизни.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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