Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Она стартует через два месяца

Массовое вакцинирование населения от коронавируса в России начнётся в октябре. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас завершены клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Осталось зарегистрировать её в установленном порядке и запустить в производство.

"Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи, завершила клинические исследования, и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации", - сказал министр в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса в России будет исключительно добровольной. В первую очередь вакцину получат врачи и учителя.

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