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Россия открыла авиасообщение с Турцией

12:02
  • суббота
  • 01 августа 2020

Выполнен первый рейс

1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение сразу с несколькими странами, в том числе, с Турцией. Пока полёты разрешены только в Стамбул и Анкару.
Крупнейшая британская авиакомпания возобновляет полеты в Россию

Провести отпуск россияне могут и в Танзании, но лишь на острове Занзибар. Возобновлены полёты в Лондон. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщает "ТВ Центр".

Утром 1 августа в Стамбул прибыл первый за четыре месяца регулярный авиарейс из России. В турецком аэропорту у прилетевших пассажиров замерили температуру тела с помощью тепловизоров, сообщает ТАСС. За несколько часов до этого в московском аэропорту "Внуково" приземлился первый после приостановки Россией авиасообщения с другими странами пассажирский самолёт Turkish Airlines.

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