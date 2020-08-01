Россия открыла авиасообщение с Турцией

Выполнен первый рейс

1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение сразу с несколькими странами, в том числе, с Турцией. Пока полёты разрешены только в Стамбул и Анкару.

Провести отпуск россияне могут и в Танзании, но лишь на острове Занзибар. Возобновлены полёты в Лондон. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщает "ТВ Центр".

Утром 1 августа в Стамбул прибыл первый за четыре месяца регулярный авиарейс из России. В турецком аэропорту у прилетевших пассажиров замерили температуру тела с помощью тепловизоров, сообщает ТАСС. За несколько часов до этого в московском аэропорту "Внуково" приземлился первый после приостановки Россией авиасообщения с другими странами пассажирский самолёт Turkish Airlines.

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