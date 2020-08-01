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В Москве появится храм в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных"

16:46
  • суббота
  • 01 августа 2020

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На востоке Москвы в районе Косино-Ухтомский завершается строительство храма в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных". Ход работ проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Здание сможет вместить двести прихожан и возводится по индивидуальному проекту. Оно выполнено в стиле архитектуры XVII века и представляет собой одноглавый бесстолпный храм со звонницей и застеклённой галереей, сообщает "ТВ Центр".

За образец взяли общую композицию и внутреннее убранство изящной церкви Петра и Павла в селе Старожилово Рязанской области. Работы планируется закончить до конца лета.

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