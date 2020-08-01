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В России почтили память погибших на фронтах Первой мировой

15:27
  • суббота
  • 01 августа 2020

В мероприятиях принял участие Сергей Нарышкин

1 августа в нашей стране отмечается день памяти воинов, погибших в Первой мировой войне. Дата была выбрана не случайно. Именно 1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской Империи.
На Поклонной горе почтили память героев Первой мировой войны

Во всех регионах проходят памятные мероприятия. На севере Москвы, в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой состоялось возложение цветов к обелиску павшим воинам.

В церемонии принял участие председатель Российского исторического общества, глава СВР Сергей Нарышкин, сообщает "ТВ Центр". Он отметил, что сохранение памяти о солдатах русской армии, погибших в годы Первой мировой войны, является моральным долгом ныне живущих поколений.

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