В России почтили память погибших на фронтах Первой мировой

В мероприятиях принял участие Сергей Нарышкин

1 августа в нашей стране отмечается день памяти воинов, погибших в Первой мировой войне. Дата была выбрана не случайно. Именно 1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской Империи.

Во всех регионах проходят памятные мероприятия. На севере Москвы, в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой состоялось возложение цветов к обелиску павшим воинам.

В церемонии принял участие председатель Российского исторического общества, глава СВР Сергей Нарышкин, сообщает "ТВ Центр". Он отметил, что сохранение памяти о солдатах русской армии, погибших в годы Первой мировой войны, является моральным долгом ныне живущих поколений.

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