Шойгу поздравил десантников с наступающим праздником

День ВДВ отмечается 2 августа

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с наступающим Днём ВДВ. Он обратился к ним на военно-спортивном празднике, проходящем в Подмосковье.

Шойгу назвал Воздушно-десантные войска высокомобильным родом войск, оснащённым новейшим вооружением и техникой. Десантникам всегда доверяли выполнять самые сложные и ответственные задачи, которые они решали чётко, оперативно и слаженно, отметил генерал армии.

Безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага.

Министр напомнил и о подвигах десантников во время Великой Отечественной войны: тысячи офицеров, сержантов и солдат ВДВ награждены орденами и медалями, 296 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Также Шойгу отметил самоотверженность и стойкость "голубых беретов" в Афганистане, на Северном Кавказе, в Югославии и других горячих точках мира.

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