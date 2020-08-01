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Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии россиянами

14:48
  • суббота
  • 01 августа 2020

Обвинения против наших граждан надуманные, отметил консул

Все обвинения в адрес задержанных в Белоруссии россиян надуманные. Об этом заявил консул нашего посольства в Минске Кирилл Плетнёв. Дипломат провёл продолжительную встречу с соотечественниками, которые сейчас находятся под стражей.
Посольство получило разрешение на посещение задержанных в Белоруссии россиян

Ранее их задержание обсуждалось на совещании Владимира Путина с членами Совета безопасности. Россиян обвинили в подготовке массовых беспорядков. Никаких доказательств при этом до сих пор не представлено, сообщает "ТВ Центр".

Наши граждане въехали в республику со всеми необходимыми документами. Из Минска они собирались вылететь в Стамбул, но не успели на рейс, и временно остановились в местном санатории. По предварительной информации, задержанные были сотрудниками частного охранного предприятия, нанятыми для обеспечения безопасности объекта энергетики.

В МИД России подчеркнули: нет никаких оснований трактовать их присутствие в Белоруссии как попытку вмешательства во внутренние дела этой страны. В самой республике сейчас идёт предвыборная президентская кампания, и противоборствующие стороны нередко обвиняют друг друга в попытках дестабилизировать обстановку.

В свою очередь, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил надежду на то, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии будет преодолен и исчерпан. Возглавляемое им ведомство следит за событиями в соседней стране. в том числе за тем, какие оценки дают политические элиты других стран, сообщает ТАСС.

Нарышкин назвал очень нелогичными комментарии белорусских СМИ относительно инцидента. "Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию", - отметил глава СВР.

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