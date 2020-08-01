Жена расчленённого рэпера Картрайта призналась в убийстве

Суд продлил арест Марине Кохал на 72 часа

Жена расчленённого рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) признала свою вину в убийстве мужа. Об этом сообщает Тelegram-канал 112.

Тем временем суд в Петербурге продлил арест Марине Кохал ещё на 72 часа, но следствие пока не установило первичную причину смерти исполнителя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление относится к особо тяжким. Также она не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге и может оказать давление на свидетелей, несмотря на то, что их круг пока не определён.

Расчленённое тело украинского рэпера Александр Юшко было обнаружено 30 июля в квартире в центре Северной столицы. Его жена рассказала, что артист умер 25 июля от передозировки наркотиков, а она расчленила тело для того, чтобы скрыть факт употребления запрещённых веществ.

У следствия другая версия - между супругами произошёл конфликт, и Кохал убила Юшко, после расчленив тело, чтобы скрыть следы преступления.

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