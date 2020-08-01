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Уехавшей из России Елене Ландер быстро нашли замену на телевидении

17:15
  • суббота
  • 01 августа 2020

Ведущая эмигрировала в Италию

Место ушедшей с "России-1" Елены Ландер займет ведущая телеканала "Москва-24" Мария Рыбакова. У неё есть опыт работы в утреннем эфире, до этого Рыбакова работала на региональных телеканалах, сообщает информагентство "Общественная служба новостей".
Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России

34-летняя телеведущая Елена Ландер решила уйти с телеканала "Россия-1" и переехать в Италию. Там живет её супруг Фабио Карретта. Мужчина работает HR-директором и он большой поклонник спорта: любит баскетбол, бег и горные лыжи.

Два дня назад Ландер попрощалась в эфире с телезрителями и сказала, что была счастлива все годы своей работы в эфире. Известно, что у телеведущей есть дочка от первого брака. Вместе с ней она летит в Италию. Не исключено, что там она продолжит телевизионную карьеру.

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