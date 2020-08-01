С 15 августа возобновятся полёты из России в Швейцарию

Постепенно открываются границы

Ещё одна страна, с которой Россия возобновляет авиасообщение – Швейцария. Воздушная граница с ней откроется 15 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Рейсы из Москвы в Женеву и обратно будут совершаться раз в неделю.

Напомним, что с 1 августа Россия открыла авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Из Москвы, Петербурга и Ростова можно улететь в Анкару, Стамбул и Лондон. Также с 1 августа открывается граница с Абхазией.

Россия закрыла свои границы в конце марта – начале апреля из-за пандемии коронавируса. Такое же решение приняли практически все страны мира. По последним данным, в мире заразились коронавирусом 17 миллионов 613 тысяч человек. В США заболевших больше всего – 4 миллиона 563 тысячи.

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