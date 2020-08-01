Во Франции расследуют старое дело об обвинении Депардье в изнасиловании

Оно лежало в архиве с 2018 года

Во Франции достали из архива дело по обвинению актёра Жерара Депардье в изнасиловании. Прокуратура отправила следственному судье запрос на возобновление расследования, сообщает агентство France-Presse.

К делу решено вернуться после того, как молодая актриса, уже писавшая заявление на Депардье в 2018 году, вновь обратилась к органам правосудия. Год назад расследование остановили, не найдя доказательств вины Депардье.

Фамилию актрисы органы следствия не называют. С её слов известно, что Депардье домогался её, когда она приходила к нему домой для неформальной репетиции пьесы в августе 2018 года.

Кинокритики называют 71-летнего Жерара Депардье одним из самых плодотворных актёров современности, он снялся в более чем 170 фильмах. В 2013 году артист получил российский паспорт и регистрацию в Саранске. СМИ писали, что таким образом он оптимизировал свои налоговые расходы во Франции.

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