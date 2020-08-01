Главврач больницы в Коммунарке рассказал об особом кашле при коронавирусе

Денис Проценко сослался на свой опыт болезни

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, чем отличается кашель при коронавирусе от кашля при других заболеваниях. Сам Проценко переболел COVID-19, поэтому теперь ни с чем не спутает симптомы заболевания.

"У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство не проходящего першения", - поделился своими ощущениями Проценко в интервью "Российской газете".

Ранее врачи говорили, что главные симптомы коронавируса – потеря вкуса и обаяния, высокая температура, боль в груди, нехватка воздуха и сыпь на теле.

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