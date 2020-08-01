ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главврач больницы в Коммунарке рассказал об особом кашле при коронавирусе

18:19
  • суббота
  • 01 августа 2020

Денис Проценко сослался на свой опыт болезни

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, чем отличается кашель при коронавирусе от кашля при других заболеваниях. Сам Проценко переболел COVID-19, поэтому теперь ни с чем не спутает симптомы заболевания.
Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда

"У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство не проходящего першения", - поделился своими ощущениями Проценко в интервью "Российской газете".

Ранее врачи говорили, что главные симптомы коронавируса – потеря вкуса и обаяния, высокая температура, боль в груди, нехватка воздуха и сыпь на теле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.