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ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе: пострадали дети

17:53
  • суббота
  • 01 августа 2020

14 человек доставлены в больницу

В Севастополе иномарка протаранила пассажирский автобус с людьми. Пострадали 14 человек, в их числе – шестеро детей. Также травмированные есть и среди пассажиров легкового автомобиля, сообщает "Интерфакс".
Подробности ДТП с микроавтобусом в Крыму

Пострадавших оперативно доставили в городскую больницу в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.

31 июля в Крыму столкнулись грузовик и микроавтобус. В этой аварии погибли девять человек и столько же пострадали. ДТП произошло в нескольких километрах от Белогорска. Автобус ехал из Краснодара в Севастополь.

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