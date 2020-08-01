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Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и добровольной

19:22
  • суббота
  • 01 августа 2020

Она начнётся осенью

Массовая вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в России

"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой", - сказал глава Минздрава.

Ранее Мурашко сообщил, что вакцинирование населения от коронавируса начнётся в октябре 2020 года. Уже завершены клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

На этой неделе президент Владимир Путин во время очередного совещания на тему эпидемиологической обстановки заявил, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. 

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