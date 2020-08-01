Опубликовано видео последствий аварии с пассажирским автобусом в Севастополе

Один из участников ДТП был пьян

В Сети появились видеокадры, сделанные в первые минуты после аварии с пассажирским автобусом в Севастополе. Видно, что у легкового автомобиля, врезавшегося в автобус, смята передняя часть.

На видео, снятом в салоне автобуса врачи оказывают первую помощь пострадавшим. Известно, что в больницы доставлены 14 человек, в том числе, шестеро детей. Пациентов в тяжёлом состоянии нет.

В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что водитель иномарки был пьян. В отношении него составлен протокол, материалы будут направлены в суд для лишения его водительских прав.

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