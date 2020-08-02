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С начала пандемии коронавирусом в России заразились более 850 тысяч человек

10:42
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

Заболевших с каждым днём становится меньше

За сутки в России зафиксировано 5 427 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии выявлено 850 870  человек с COVID-19.  В  Москве зарегистрировано 664 больных, всего в столице выявлено 242 713 инфицированных.
Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и добровольной

Накануне, 1 августа стало известно, когда в России начнётся массовая вакцинация от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что это произойдёт в октябре. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. В первую очередь вакцину получат медики и педагоги.

Ранее министр говорил, что уже завершены клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В ближайшее время она пройдёт все необходимые процедуры для официальной регистрации.

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