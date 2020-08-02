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В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

10:00
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

Заболевших стало меньше

За прошедшие сутки в Москве выздоровел ещё 761 человек с диагнозом коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся  от COVID-19, достигло в столице 181 342. 
Более 180 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

В Москве число новых случаев коронавируса уменьшается с каждым днём. В городе снимаются введённые в марте-апреле ограничения: открываются театры музеи и спортивные учреждения. Масочный и перчаточный режим в столице пока сохраняется.

Также москвичи смогут вернуться во флагманские МФЦ, где снова открыты кабинеты "Моё здоровье". Там можно проверить состояние сердца, сосудов, лёгких, а также задать интересующие вопросы по питанию. Приём одного пациента длится около 15 минут.

По данным на 1 августа, в Москве диагноз COVID-19 поставлен  242 049 пациентам, умерли с начала пандемии  4 485 человека. В России больных зарегистрировано около 845 тысяч, в мире 17,8 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерло более 685 тысяч человек.

 

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