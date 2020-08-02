Как десантники отмечают свой праздник

2 августа - День ВДВ

Юбилей сегодня отмечают Воздушно-десантные войска. В этом году элитному подразделению исполняется 90 лет. С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов поздравил президент Владимир Путин. Торжественные мероприятия проходят во всех регионах страны.

На площадях и в парках всех российских городов - тельняшки и голубые береты. Празднование Дня воздушно-десантных войск начинается с самого утра. В Москве на Суворовской площади возлагают цветы к монументам погибших защитников Родины, и к памятнику легендарному командующему Василию Маргелову.

С профессиональным праздником десантников поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что представители легендарной крылатой пехоты всегда с честью выполняли свой воинский долг. Глава государства особо отметил верность десантников присяге и боевому братству.

Почётное звание гвардейского войска крылатая пехота носит не просто так. Это уникальный род войск – самый мобильный, технически оснащенный и, конечно, престижный. За девизом "Никто, кроме нас" стоят внушительная история и глубокие традиции. 90 лет назад на военных манёврах под Воронежем были десантированы 12 парашютистов, которые положили начало новому военному формированию. Поэтому в первую очередь поздравления идут в адрес ветеранов, сообщает "ТВ Центр".

2 августа - праздник не только для тех, кто несёт службу сейчас. Празднуют все, кому в жизни выпала честь надеть тельняшку и голубой берет. Флаги ВДВ на улицах всех городов. На боевом дежурстве сегодня более 10 тысяч десантников, но воспоминания о службе в рядах крылатой пехоты у миллиона человек. У тех, кто был удостоен чести служить в рядах Воздушно-десантных войск. И сегодня, как и на службе никто не изменяет традиции встретиться с сослуживцами в парке Горького. И пусть их стихия – небо, но всё-таки от купания в фонтане отказываться тут тоже не принято.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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