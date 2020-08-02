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Противники карантина накинулись на полицейских в Берлине

12:44
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

18 человек пострадали

18 полицейских пострадали во время беспорядков в Берлине. Правоохранителям пришлось силой разгонять митингующих, которые вышли на акцию против введения новых ограничений из-за пандемии коронавируса. В манифестации приняли участие почти 20 тысяч человек.
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Демонстранты прошли маршем по улицам, а потом собрались на митинг в центре города. Безопасную дистанцию никто не соблюдал, в масках были единицы. По этой причине силовики потребовали от протестующих разойтись. Но некоторые уходить отказались и вступили в стычки со стражами порядка. Семь человек задержаны, сообщает "ТВ Центр".

В Германии отмечается рост случаев инфицирования коронавирусом. В последние две недели ежедневно выявляют примерно по тысяче новых больных. В начале июля этот показатель не превышал нескольких сотен.

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