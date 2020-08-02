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Корабль Илона Маска отстыковался от МКС и летит к Земле

13:17
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

Американские астронавты возвращаются

Первый частный американский космический корабль Crew Dragon, созданный в компании Илона Маска,  с астронавтами на борту возвращается на Землю с МКС. Весь путь после отстыковки займёт около 19 часов. Экипаж встретят у берегов Флориды примерно в 21:00мск и это будет первое приводнение американского космического корабля после завершения полётов в 1975 году.
Космический корабль Илона Маска причалил к МКС

Тогда же была запущена совместная программа СССР и США - состоялся экспериментальный пилотируемый полёт “Союз-Аполлон”. О нём астронавты НАСА говорили во время прощания с командой МКС. Даглас Хёрли и Роберт Бенкен тепло поблагодарили российских космонавтов Ивана Вагнера и Анатолия Иванишина за совместную работу на орбите.

"В эти дни мы отмечаем 45 годовщину экспериментального пилотируемого проекта "Союз-Аполлон". Он был образцом командной работы СССР и США. Отмечу также сотрудничество с Анатолием и Иваном здесь на МКС. Оно было замечательным, мы им очень благодарны за вклад в успех тестового полёта", - сказал Даглас Хёрли.

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