Как люди помогают аистам подготовиться к перелёту на юг

Уникальный эксперимент проходит в Рязанской области
В Рязанской области молодые белые аисты готовятся к своему первому перелёту на юг. Птенцы уже окрепли и начали покидать пределы вольера в поисках пищи.
В регионе проходит уникальный эксперимент по восстановлению популяции этого редкого вида пернатых. Орнитологи надели на птенцов специальные трекеры, которые позволят отследить маршрут их передвижения и поможет учёным лучше подготовить их к миграции.
Подробности – в репортаже Елены Сахно (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: