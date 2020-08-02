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Как люди помогают аистам подготовиться к перелёту на юг

13:22
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

Уникальный эксперимент проходит в Рязанской области

В Рязанской области молодые белые аисты готовятся к своему первому перелёту на юг. Птенцы уже окрепли и начали покидать пределы вольера в поисках пищи.

В регионе проходит уникальный эксперимент по восстановлению популяции этого редкого вида пернатых. Орнитологи надели на птенцов специальные трекеры, которые позволят отследить маршрут их передвижения и поможет учёным лучше подготовить их к миграции.

Подробности – в репортаже Елены Сахно (смотрите видео).

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