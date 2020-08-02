Собянин оценил риски второй волны коронавируса в Москве

Её не будет

Второй волны коронавируса в Москве не будет. Такое развитие событий маловероятно, считает мэр столицы Сергей Собянин.

"Вторая волна - это когда люди второй раз подпадают под опасность быть заражёнными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин напомнил, что ещё не так давно в Москве ежедневно фиксировали более шести тысяч случаев заражения новым вирусом. Сегодня их регистрируется в десять раз меньше.

По данным на 1 августа, в Москве зарегистрировано 242 049 человек с коронавирусом, умерли от последствий болезни 4 473 пациента. В России больных насчитывается более 845 тысяч, скончались 14 058 человек.

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