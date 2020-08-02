Степаненко сообщила важные детали развода с Петросяном

Всплыли интересные факты

Елене Степаненко не даёт покоя тема её развода с Евгением Петросяном. В своём новом шоу на телеканале "Россия-1" юмористка снова вернулась к ней. Она рассказала зрителям о том, как узнала о разводе. Это случилось два года назад.

В полночь в квартире зазвонил телефон и её благоверный сообщил о том, что желает с ней развестись. Эта новость застигла Степаненко врасплох.

"Это было большой неожиданностью. Это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду на гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: "Ты знаешь, я хочу тебе сказать…" И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю: "Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю", - вспоминает артистка.

Поначалу она никак не могла свыкнуться с ударом в спину от любимого человека, прожившего с ней 30 лет, и отпускала в его адрес колкости. Сейчас Степаненко уверена — всё случилось так, как должно было случиться, и это к лучшему. Юмористка призналась, что смогла простить Петросяна, променявшего её на молодую помощницу Татьяну Брухунову.

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