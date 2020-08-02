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Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

12:12
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

Они демонстрируют хорошие показатели

2 августа в России отмечается День железнодорожника. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".
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Президент отметил: своим ежедневным трудом они обеспечивают стабильное и бесперебойное функционирование железнодорожного-комплекса. А сейчас, в период пандемии, благодаря компетентности и ответственному отношению к делу, демонстрируют хорошие показатели.

Идёт масштабная модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, обустраиваются подходы к морским портам, возводится Центральный транспортный узел. Обновляется локомотивный парк и подвижной состав, в том числе современные высокоскоростные поезда. Труд железнодорожников очень важен для социально-экономического развития страны.

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