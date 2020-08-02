Новые подробности расследования гибели семьи чиновника на Алтае

Задержан директор турбазы

На Алтае задержан директор турбазы "Глобус", на которой скончалась семья алтайского чиновника. Он проходит по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Тела четырёх человек обнаружили в одном из домиков на территории турбазы. Оказалось, что это - семья специалиста управления по печати и массовым коммуникациям Алтайского края Иосифа Кременских: он сам, жена и двое детей.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. В день заселения в районе турбазы прошёл ливень и было отключение электричества. Администрация турбазы задействовала дизельные генераторы, один из них был установлен в подсобном помещении под номером Кременских. По всей вероятности, постояльцы отравились выхлопными газами во сне.

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