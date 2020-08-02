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Около 17 тысяч человек стали участниками Московского полумарафона

12:22
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

Призовой фонд - миллион рублей

Московский полумарафон проходит 2 августа. В нём принимают участие около 17 тысяч человек. Соревнование организовано в рамках Всероссийского проекта "ЗаБег.РФ".
Движение в центре ограничат в связи с Московским полумарафоном

Впервые спортивное мероприятие проходит в новых условиях, поэтому его организаторы приняли масштабные меры безопасности для участников. Зрителей попросили не поддерживать их на старте и финише.

В департаменте спорта Москвы пожелали участникам отличных результатов и спортивной удачи. Призовой фонд полумарафона – один миллион рублей.

Впервые Московский полумарафон прошёл в 2014 году на трассах в центре столицы протяжённостью 21,1 километра и пять километров.

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Московский полумарафон
Московский полумарафон
Московский полумарафон
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