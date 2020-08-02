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Алёна Рапунцель навсегда ушла из "Дома-2"

14:25
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

Девушка не вернётся в шоу ни при каких обстоятельствах

Одна из популярных участниц "Дома-2" Алёна Рапунцель покинула проект. Она сама сообщила поклонникам неожиданную новость. В её Instagram появился большой пост с объяснениями.
Рапунцель из "Дома-2" нашла нового ухажера после разрыва с Яббаровым

"Проект подарил мне хорошую школу жизни и моего сыночка. Но каждый человек живой и всю жизнь нельзя играть на нервах. Там нет сценариев, игр, это реальная жизнь", - написала Алёна.

По словам 23-летней звезды "Дома-2", она ни при каких обстоятельствах не вернётся на проект. Алёна ушла вместе с 21-летним Максимом Колесниковым. "Я надеюсь, что за периметром у нас всё получится, мы будем стараться. Зато не будет лишних провокаций", - добавила Рапунцель.

Алёна и Максим начали встречаться весной этого года. До этого у Рапунцель был опыт отношений с Ильёй Яббаровым. В 2019 году у пары родился сын Богдан. Экс-возлюбленные рассталась в прошлом году, сохранив дружеские отношения ради сына.

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