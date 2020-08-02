В России упростили процедуру получения детских пособий

Теперь не нужно собирать справки

Семьям с детьми не надо будет получать справки для оформления социальных пособий. С осени 2020 года больше не придётся предоставлять документы, содержащие данные об алиментах.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, существенно облегчающее получение пособий на детей от 3 до 7 лет. Все необходимые справки госорганы будут получать самостоятельно с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.

С 1 января 2020 года по указу президента Владимира Путина было назначено ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет. Выплаты начались с 1 июня, их получают семьи, чей среднедушевой доход составляет ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Также в период пандемии коронавируса дважды проводились выплаты на детей до 16 лет.

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