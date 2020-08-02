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На Кубани задержали владельца взлетевшей на воздух заправки

14:32
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

Заведено уголовное дело

На Кубани полиция задержала владельца взорвавшейся на этой неделе заправки. Бизнесмен взят под стражу по делу об оказании опасных услуг, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Мощный взрыв на АЗС под Краснодаром попал на видео

Пожар на АЗС под Краснодаром возник 31 июля. Пострадали шесть человек. От взрыва, вызванного пожаром, повреждены резервуар для хранения топлива и несколько автомобилей. Тушили пожар более 50 спасателей. 

Предварительная причина пожара - вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автомобиля либо с искрами.

 

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