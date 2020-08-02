На Кубани задержали владельца взлетевшей на воздух заправки

Заведено уголовное дело

На Кубани полиция задержала владельца взорвавшейся на этой неделе заправки. Бизнесмен взят под стражу по делу об оказании опасных услуг, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Пожар на АЗС под Краснодаром возник 31 июля. Пострадали шесть человек. От взрыва, вызванного пожаром, повреждены резервуар для хранения топлива и несколько автомобилей. Тушили пожар более 50 спасателей.

Предварительная причина пожара - вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автомобиля либо с искрами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"