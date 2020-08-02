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Отсидевшего за драку Кокорина взяли в "Спартак"

15:26
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

С ним заключён официальный контракт

Александр Кокорин стал игроком московского "Спартака". Информация об этом размещена в официальном Twitter-аккаунте команды.
Кокорина перевели на зарплату в 20 тысяч

Сам Кокорин уже похвастался переходом в "Спартак" в Instagram. Он снял короткое видео в красно-белой форме. Нападающий произносит фразу "Привет, сделаем красиво?".

Официальной информации о том, на какой срок заключён контракт с 29-летним игроком, пока нет. Некоторые СМИ пишут, что за три года в "Спартаке" Кокорин может заработать 10 миллионов евро.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух инцидентов в Москве. Они избили водителя сотрудницы Первого канала, а также повредили её машину. Затем они подрались в кафе с директором департамента Минпромторга.

Мамаев получил год и пять месяцев колонии, а Кокорин – полтора года. Оба вышли по УДО в сентябре 2019 года.

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