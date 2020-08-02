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Россиян попросили не отказываться от масок

15:56
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

Они защищают от вируса в общественных местах

Россиян попросили не отказываться от средств защиты во время пандемии коронавируса. Многие граждане перестали носить медицинские маски и от этого темпы снижения роста заболеваемости не меняются.
Медик напомнил, почему необходимо ношение масок в общественных местах

Основными ошибками россиян главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов назвал пренебрежение масками и самолечение. По словам врача, в транспорте и других общественных местах медицинские маски действительно защищают людей.

"Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах", - сказал Бойцов в интервью kp.ru.

Сейчас наблюдается рот инфицированных в курортных регионах страны. Там люди отказываются от масок во время посещения пляжей. В качестве примера кардиолог привел Испанию, власти которой официально требуют наличие маски на пляже. Поэтому там вспышка болезни сошла на нет.

Доктор также предупредил россиян о недопустимости самолечения, особенно нельзя без рецепта врача принимать препараты для снижения свёртываемости крови. Это повышает риск кровотечений.

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