Захарова дала бесплатный совет 86-летнему Кравчуку

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Официальный представитель МИДа Мария Захарова оценила заявление Леонида Кравчука о Минских соглашениях и дала бесплатный совет всем, кому не понятен смысл этого документа.

Захарова сослалась на сообщения в СМИ, согласно которым первый президент Украины заявил, что не совсем понимает смысл особого статуса Донбасса, прописанного в Минских соглашениях.

"Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях?" – предложила дипломат.

Внутриукранский саммит, уверена, получится конструктивным, винить в срыве будет некого. Одно "но": придётся обойтись без вояжа в Париж.

В конце Захарова добавила: "Идея бесплатная, потому что братская".

Напомним, что на этой неделе первый президент Украины, 86-летний Леонид Кравчук сменил в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе 81-летнего Леонида Кучму, второго президента Украины. В первый же день работы на посту главы группы Кравчук высказал мнение, что без помощи США в работе экспертов, занимающихся выходом из конфликта на юго-востоке Украины, не обойтись.

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