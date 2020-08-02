Названа причина роста заболеваемости коронавирусом на Кубани

Люди перестали носить маски

В Краснодарском крае наблюдает рост числа заболевших коронавирусом. В местном оперштабе полагают, что это связно с пренебрежением жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты.

Люди перестали носить маски, стали активно общаться и проводить совместные праздники. Кроме того, на юге России наблюдается прирост туристов. За счёт этих факторов увеличивается число инфицированных.

За минувшие сутки в Краснодарском крае подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным суточным приростом. Больше всего заразившихся выявлено в Краснодаре – 53 человека.

По последним данным, в России с начала пандемии выявлено 850 870 инфицированных коронавирусом, из них 14 128 человек умерли. В мире заражено 17,8 миллиона человек, скончались от осложнений болезни 685 тысяч.

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