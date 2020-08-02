Какими средствами можно убить коронавирус

Он живёт на поверхностях двое суток

Уничтожить коронавирус на поверхностях можно любым дезинфицирующим веществом. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Для борьбы с вирусом подойдут хлорсодержащие и спиртосодержащие вещества, средства на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Они обеззараживают поверхность в течение нескольких секунд или минут в зависимости от концентрации действующего вещества.

Глава ведомства напомнила, что коронавирус может оставаться на поверхности жизнеспособными до 48 часов, он не размножается в воде, но теоретически может в ней сохраняться. Эти свойства вируса ещё не до конца изучены учёными.

Органы дыхания от вируса защитит медицинская маска, а руки – перчатки. Их ношение остаётся обязательным практически во всех российских регионах.

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