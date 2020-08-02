В Калининградской области упал самолёт Cessna

Есть пострадавшие

Авиапроисшествие в Калининградской области. У села Стрельцово совершил жёсткую посадку спортивный самолёт Cessna.

В результате ЧП три человека пострадали, сообщает "Интерфакс". Самолёт разрушен и не подлежит восстановлению.

У людей, находившихся на борту, множественные травмы. Их госпитализировали в местную больницу, рассказал источник агентства.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что на борту самолёта находились двое мужчин и одна женщина. Они смогли самостоятельно покинуть машину.

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