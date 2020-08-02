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Зеленского предложили судить за потерю Крыма

18:49
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

Возбудят ли уголовное дело?

Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского. Турчинов полагает, что нынешний президент страны несёт ответственность за потерю Крыма.
Старая пластинка: Зеленский вспомнил о потерянном Крыме

Именно Зеленский, по версии экс-главы СНБО, допускает функционирование в республике российской администрации, сообщает ИА "Новороссия".

"Нужно открывать дело именно против президента Зеленского, который не вводит военное положение, не объявляет войну агрессору", – заявил Турчинов.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за это решение. Президентом Украины тогда был Виктор Янукович. После этого следующий глава Незалежной Пётр Порошенко не раз обещал вернуть Крым в состав Украины.

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