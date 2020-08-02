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Российский гонщик разбил машину на "Формуле-1" в Великобритании

19:30
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

Даниил Квят не пострадал

На Гран-при "Формулы-1" в Великобритании произошла авария с участием российского гонщика Даниила Квята. Он выступает за команду "Альфа Таури".
Гонка "Формулы-1" в Австрии началась со скандала

На 13-м круге трассы в Сильверстоуне Квят потерял управление и его болид улетел на обочину, а затем сильно ударился об ограждение, пишет портал Sport.ru. Машина оказалась сильно повреждена, но гонщик самостоятельно покинул болид.

Напомним, что 5 июня гонка "Формулы-1" в Австрии началась со скандала. Перед стартом очередного этапа Гран-при российский пилот и ещё пять гонщиков не стали преклонять колено. Такая процедура была определена организаторами в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

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Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду "Альфа Таури"
Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду "Альфа Таури"
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