Российский гонщик разбил машину на "Формуле-1" в Великобритании

Даниил Квят не пострадал

На Гран-при "Формулы-1" в Великобритании произошла авария с участием российского гонщика Даниила Квята. Он выступает за команду "Альфа Таури".

На 13-м круге трассы в Сильверстоуне Квят потерял управление и его болид улетел на обочину, а затем сильно ударился об ограждение, пишет портал Sport.ru. Машина оказалась сильно повреждена, но гонщик самостоятельно покинул болид.

Напомним, что 5 июня гонка "Формулы-1" в Австрии началась со скандала. Перед стартом очередного этапа Гран-при российский пилот и ещё пять гонщиков не стали преклонять колено. Такая процедура была определена организаторами в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

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