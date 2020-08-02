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Трамп передумал отменять выборы в ноябре

19:48
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

С разъяснениями выступил представитель администрации президента

В Белом доме разъяснили слова Дональда Трампа о возможном переносе президентских выборов, намеченных на 3 ноября 2020 года. В администрации президента заявили, что Трамп не рассматривал такого развития событий.
Трампу досталось за хорошие отношения с Путиным

По словам руководителя аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза, голосование пройдёт в назначенный день, сообщает телеканал CBS. "Трамп не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов. Мы проведём выборы 3 ноября, и президент выиграет их", - сказал Медоуз.

30 июля Дональд Трамп предположил возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. По словам американского лидера, с учетом постоянно критикуемого им голосования по почте выборы в 2020 году могут стать самыми недостоверными и нечестными в истории.

По американским законам перенести выборы президента практически невозможно. Для этого надо вносить серьёзные изменения в федеральные законы. Их должны одобрить Сенат и Палата представителей Конгресса США.

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