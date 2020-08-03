Поднимал животных в воздух: появилось видео смерча в Кировской области

Около 10 частных домов нуждаются в ремонте

В Кировской области устраняют последствия разгула стихии. На Верхнекамский район накануне обрушился смерч. Его с близкого расстояния удалось снять на видео местным жителям, передает "ТВ Центр".

Мощный вихрь срывал крыши с домов, прошелся по полям и поднял в воздух мелкий скот на пастбищах. По данным МЧС, пострадали 8 частных жилых строений и автомобили. На нескольких десятках гектаров уничтожен будущий урожай.

А по Краснодарскому краю в выходные ударила вторая волна непогоды. Сначала курортные зоны накрыл шторм, а потом регион оказался во власти сильного ливня. И хотя он длился не более 10 минут, на кадрах, опубликованных в сети, видно, как вдоль трассы в районе поселка Таманский мощные потоки воды вызвали сход сели. И в понедельник в крае продолжает действовать экстренное предупреждение.

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