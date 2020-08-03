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Военные врачи завершили борьбу с COVID-19 в Туве

08:41
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Военные медики начали работать в регионе в начале июля

Военные врачи полевого госпиталя, развернутого в столице Тувы, покидают республику. В течение месяца они оказывали помощь местному населению в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает "ТВ Центр".
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Мобильный отряд был оперативно переброшен в Кызыл самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации из Челябинской области и начал работу 2 июля. В Туву было доставлено и 65 тонн медицинского имущества и материальных средств.

Как сообщили в военном ведомстве, в стационаре были вылечены от инфекции более ста местных жителей и около 1 110 человек прошли тестирование на COVID-19. Помощь оказывали 77 медицинских специалистов Центрального военного округа.

При необходимости население республики в ближайшее время сможет проходить лечение и в новом многофункциональном медцентре Министерства обороны, который возводится в Кызыле.

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