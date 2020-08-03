В Мельбурне ввели комендантский час из-за коронавируса

Больше всего инфицированных в США

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 18 миллионов. Количество летальных исходов достигло 688 тысяч.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США – свыше 4 миллионов 700 тысяч, на втором месте - Бразилия. Третью строчку заняла Мексика, опередившая Великобританию, отмечает "ТВ Центр".

Также стало известно, что коронавирус обнаружили у премьер-министра самопровозглашенной республики Косово. Тест, который он сдал, оказался положительным. Многие страны ужесточают ограничения из-за пандемии – так, в столице австралийского штата Виктория Мельбурне ввели комендантский час - пока на полтора месяца. Теперь с восьми вечера до пяти утра всё пятимиллионное население города будет находиться дома, покидать свои квартиры можно только в экстренных случаях.

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