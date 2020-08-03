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В Калифорнии эвакуируют тысячи людей из-за природных пожаров

09:06
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Ситуацию обостряет жаркая погода

В Калифорнии спасатели пытаются справиться с крупными природными пожарами, которые бушуют неподалеку от сотен жилых домов.

Объявлена масштабная эвакуация почти 8 тысяч человек. Их размещают во временных центрах. Некоторые жители обратились за медицинской помощью. К борьбе с огнём привлечены сотни пожарных, 5 самолётов, 4 вертолёта и тяжелая техника, но её работу на земле осложняет гористая местность, передает "ТВ Центр".

Кроме того, быстрому распространению пламени способствует жаркая и сухая погода. Площадь возгорания увеличивается с каждым часом и уже превысила 5 тысяч гектаров. Пока спасателям не удается взять ситуацию под контроль.

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