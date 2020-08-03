Первый полет Crew Dragon к МКС завершился успешно

Аппарат с двумя астронавтами вернулся на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту вернулся на Землю. Он отстыковался от МКС в автоматическом режиме рано утром в воскресенье и около 10 часов вечера по московскому времени приводнился в Атлантическом океане у берегов штата Флорида. Такая посадка стала первой за 45 лет. Операции не помешал даже ураган "Исайя". Ранее во Флориде был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за штормового ветра и сильных ливней.

Четыре минуты до приводнения, в плотных слоях атмосферы активированы два тормозных парашюта: капсула резко сбрасывает скорость. Затем раскрываются четыре основных на высоте 2 тысячи метров. Ровно в 21.48 в космическом центре звучат аплодисменты.

Капсулу в считанные секунды окружили скоростные катера. Первый проверял герметичность корабля, второй забирал парашюты. Затем модуль с помощью крана переместили на борт судна.

Первое в истории приводнение пилотируемого коммерческого корабля специалисты ждали с опаской, поскольку акватория Мексиканского залива в выходные оказалась во власти урагана "Исайя". В штате Флорида объявили чрезвычайное положение. Была вероятность, что посадку могут и вовсе отложить, на этот случай у астронавтов Роберта Бенкена и Дагласа Хёрли на борту был запас кислорода, воды и припасов на трое суток нахождения на орбите. Но в час Х ветер и волны позволили приводниться по графику.

Для США это, без преувеличения, была историческая экспедиция. На протяжении последних 9 лет после завершения программы Space Shuttle астронавтов со звездно-полосатыми шевронами доставляли на МКС только российские "Союзы". А последнее приводнение космического корабля у берегов Соединенных Штатов и вовсе было 45 лет назад. В отличие от дня запуска ракеты-носителя Falcon 9 сейчас Дональд Трамп во Флориду не приехал, поздравление разместил в твиттере.

"Замечательно, что астронавты NASA возвратились на Землю после очень успешной миссии длительностью два месяца. Спасибо вам всем!" – написал он.

Дань многолетнему сотрудничеству двух космических держав перед тем, как покинуть МКС, отдал Даглас Хёрли. На орбите он работал с российскими коллегами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером.

"В эти дни мы отмечаем 45-ю годовщину экспериментального пилотируемого проекта "Союз-Аполлон". Он был образцом командной работы СССР и США. Отмечу также сотрудничество с Анатолием и Иваном здесь на МКС. Оно было замечательным, мы им очень благодарны за вклад в успех тестового полёта. Иван, Анатолий, спасибо!" – сказал он.

"Для нас было удовольствием работать с вами на МКС. Спасибо. Что стали частью 63-й экспедиции", - ответил Анатолий Иванишин.

После высадки из капсулы прямо на борту судна Роберт Бенкен и Даглас Хёрли пройдут медосмотр. Затем их доставят на берег. Успешные запуск и возвращение Crew Dragon должные позволить НАСА сертифицировать систему транспортировки экипажа компании SpaceX для регулярных полетов.

Егор Киселёв, Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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