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Пандемию признали "репетицией" биологической войны

08:26
  • понедельник
  • 03 августа 2020

России удалось избежать тяжелых последствий

Коронавирус стал проверкой для системы здравоохранения России. Сложившаяся из-за пандемии ситуация создает ощущение биологической войны, заявил известный детский врач, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
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По последним данным, со времени начала пандемии в России зафиксировано 850 870 тысяч случаев COVID-19. Умерли 14 128 пациентов, выздоровели  650 173 человек.

"Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны", — сказал Рошаль в интервью журналу Forbes.

Врач подчеркнул, что границы для вируса – не препятствие, так что масштабы эпидемии предугадать невозможно. При этом инфекция не перелетает по воздуху, ее переносят люди. Их безответственность зачастую становится проблемой. Рошаль заметил, что известны два случая, когда коронавирус в Россию завезли врачи, не удержавшиеся от поездки за границу.

Леонид Рошаль подчеркнул, что система биологической защиты в СССР была выстроена на высшем уровне. Россия эту систему частично потеряла – и вот сейчас она проходит тест. По оценке детского хирурга, стране удалось избежать тяжелых последствий.

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