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34% россиян приготовились к снижению зарплаты

08:21
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Пессимистов не так уж и много

34% респондентов предполагают, что их зарплата снизится к концу 2020 года. 20% опрошенных, наоборот, надеются на рост доходов. 
Названы самые высокооплачиваемые профессии для "удаленки"

Как пишет РБК со ссылкой на сервис "Работа.ру", 46% не ждут никаких изменений в плане зарплаты. 

Еще выяснилось, что 70% респондентов не рассчитывают на премию в 2020 году. 30%, напротив, готовятся получить денежное поощрение от начальства. 

Опрос проводился в июле этого года с участием 3,2 тысячи человек по всей России. 

Между тем "Единая Россия" провела исследование, согласно которому 93% россиян считают недопустимым снижение зарплаты при переходе на "удаленку". Еще 90% респондентов выступили против того, чтобы сотрудник находился на связи 24 часа в сутки, передает РИА Новости.

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