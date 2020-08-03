34% россиян приготовились к снижению зарплаты

Пессимистов не так уж и много

34% респондентов предполагают, что их зарплата снизится к концу 2020 года. 20% опрошенных, наоборот, надеются на рост доходов.

Как пишет РБК со ссылкой на сервис "Работа.ру", 46% не ждут никаких изменений в плане зарплаты.

Еще выяснилось, что 70% респондентов не рассчитывают на премию в 2020 году. 30%, напротив, готовятся получить денежное поощрение от начальства.

Опрос проводился в июле этого года с участием 3,2 тысячи человек по всей России.

Между тем "Единая Россия" провела исследование, согласно которому 93% россиян считают недопустимым снижение зарплаты при переходе на "удаленку". Еще 90% респондентов выступили против того, чтобы сотрудник находился на связи 24 часа в сутки, передает РИА Новости.

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