Назван срок начала производства вакцины от COVID-19

В первые месяцы будет выпускать несколько сотен тысяч доз

В Минпромторге рассчитывают, что серийный выпуск вакцины от коронавируса начнется уже в начале сентября. Как рассказал глава ведомства Денис Мантуров, производство будет вестись на трех площадках в Московской, Владимирской и Ярославской областях.

"Все предприятия готовятся к этому, идет отладка технологий, институт постоянно на связи с этими предприятиями. Кто-то докупает оборудование, в частности реакторы. Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство", - сказал Мантуров в интервью ТАСС.

По его словам, объемы производства вакцины будут зависеть от потребности системы здравоохранения. Мантуров рассчитывает, что в этом году в месяц будет выпускать несколько сотен тысяч доз. К концу года объем производства увеличится до нескольких миллионов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что массовая вакцинация населения от коронавируса начнётся в октябре. Кроме того, она будет исключительно добровольной. В первую очередь вакцину получат врачи и учителя.

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