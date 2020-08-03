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Возлюбленная Тимати рассказала о трудностях с зачатием ребенка

08:48
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Жизнь звезд тоже не всегда идеальна

Модель Анастасия Решетова, которая в прошлом году родила сына от рэпера Тимати, сделала неожиданное признание. Оказалось, что 24-летняя красавица долгое время не могла забеременеть. 
Возлюбленная Тимати резко высказалась о супружеской измене

"Сначала не получалось, потом вообще расслабились - и небеса подарили нам сына", - рассказала Решетова во время общения с подписчиками в Instagram. Модель впервые сделала такое признание. Многие фанаты были уверены, что беременность и роды у нее прошли чуть ли не идеально. 

В последние дни поклонники стали беспокоиться за отношения Тимати и Решетовой. Дело в том, что гражданские супруги решили отдохнуть отдельно друг от друга. Рэпер с мамой и дочкой от предыдущих отношений отправился в Грецию, а модель с сыном - в Сен-Тропе, где живет отец Тимати. 

"Сейчас наш отдых проходит немного не в том формате, нежели ранее, и можете додумать все, что угодно, но так нужно, и я это знаю", - заявила Анастасия Решетова, когда интернет-пользователи начали судачить о разладе в звездной семье.

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