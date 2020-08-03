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Число случаев COVID-19 в мире перевалило за 18 миллионов

08:48
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Последние данные опубликовал университет Хопкинса

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 18 миллионов. Статистику на основе данных от международных организаций, федеральных и местных властей ведет американский университет Джонса Хопкинса.
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Как сообщили в университете, по состоянию на 5:34 по московскому времени число людей с COVID-19 в мире составило 18 017 556. За время с начала пандемии 687 930 человек умерли. Вылечились от коронавируса 10 649 108 пациентов.

Сомнительное лидерство по числу зараженных продолжают удерживать США – их более 4,5 миллионов. В Бразилии, которая занимает второе место в этом списке, заболевших более 2,5 миллиона. За ней следует Индия с полутора миллионами зараженных коронавирусом.

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