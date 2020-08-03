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Пушистый талисман: в Московский зоопарк вернулся манул

08:57
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Тимофею семь лет

В Московском зоопарке вновь появился манул. Этот представитель семейства кошачьих уже более 30 лет является талисманом столичного зоосада.

Манула зовут Тимофей. Ему семь лет. До переезда в зоопарк он вместе с основным поголовьем жил в Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском. Дорогу на новое место жительства Тимофей перенес хорошо.

"Пока зверь ведет себя робко и большую часть времени проводит в закрытой части вольера, издалека наблюдая за посетителями. Однако он уже начал осваиваться в новом жилище и изучать окружающий его мир", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Палласов кот уже был представлен в экспозиции столичного зоосада. В начале января он скончался после нескольких месяцев борьбы с неизлечимой болезнью. Ранее у него диагностировали рак слизистой оболочки носа. Пушистому талисману зоопарка было десять лет.

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