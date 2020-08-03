ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о надвигающейся жаре

09:11
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Еще рано прощаться с летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в течение рабочей недели температура воздуха в России будет выше нормы.
С 15 августа возобновятся полёты из России в Швейцарию

На северо-востоке страны ожидается от 27 до 30 градусов тепла. Это на 6-7 градусов выше номы. Так же жарко будет на северо-востоке европейской части страны и северо-востоке Уральского федерального округа. 

В центр и на север Европейской России тоже придет жара. "Формирование антициклональной погоды будет усиливаться, уже будет больше солнца. Вероятность осадков небольшая, то есть в течение рабочих дней осадков в центральной России почти не будет, то есть будет много солнца", - цитирует Вильфанда РИА Новости

По его словам, с 5 августа температура воздуха в Европейской России будет на 2-3 градуса выше нормы. 

Как пишет iz.ru, в понедельник, 3 августа, в Москве ожидается 21-23 градуса тепла, в Подмосковье - 19-24 градуса выше ноля. В некоторых районах возможен небольшой дождь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Жара в Москве
Жара в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.