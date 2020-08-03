Россиян предупредили о надвигающейся жаре

Еще рано прощаться с летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в течение рабочей недели температура воздуха в России будет выше нормы.

На северо-востоке страны ожидается от 27 до 30 градусов тепла. Это на 6-7 градусов выше номы. Так же жарко будет на северо-востоке европейской части страны и северо-востоке Уральского федерального округа.

В центр и на север Европейской России тоже придет жара. "Формирование антициклональной погоды будет усиливаться, уже будет больше солнца. Вероятность осадков небольшая, то есть в течение рабочих дней осадков в центральной России почти не будет, то есть будет много солнца", - цитирует Вильфанда РИА Новости.

По его словам, с 5 августа температура воздуха в Европейской России будет на 2-3 градуса выше нормы.

Как пишет iz.ru, в понедельник, 3 августа, в Москве ожидается 21-23 градуса тепла, в Подмосковье - 19-24 градуса выше ноля. В некоторых районах возможен небольшой дождь.

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